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Трамп і його команда нехтують цифровою гігієною — і це може їм коштувати безпеки, пишуть американські медіа

Трамп і його команда нехтують цифровою гігієною — і це може їм коштувати безпеки, пишуть американські медіа

Президент США відповідає на мобільний, навіть коли не знає, хто йому дзвонить. Члени його команди теж полюбляють спілкуватися на особистих пристроях.

Під час першої каденції Трамп уже ігнорував заходи безпеки: наприклад, місяцями не змінював номер у Twitter. Тепер ситуація може бути більш загрозливою. Третина Агентства з кібербезпеки звільнилася, а заходи, впроваджені DOGE під керівництвом Маска, послабили захист конфіденційних даних.

Виклики зростають. Штучний інтелект може клонувати голос, а безліч мобільних програм дають можливості підробити номер телефону.

▪️ У травні The Wall Street Journal писала, що невідомий імітував очільницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і спілкувався з політиками. Протягом тижнів сенатори, губернатори, провідні бізнес-керівники США та інші відомі люди отримували текстові повідомлення та телефонні дзвінки нібито від неї.

▪️ У березні головред The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що користувач з ніком Майк Волтц — так звуть уже ексрадника Трампа з нацбезпеки — додав його в закритий чат у месенджері Signal, де високопосадовці обговорювали авіаудари по позиціях єменських хуситів. Волтц визнав свою провину.

Джерело: https://t.me/babel/69397

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Темы: США, трамп

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