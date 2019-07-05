Трамп надавит “слабым” долларом на ЕС и Китай

Дональд Трамп задумался о небольшой девальвации доллара для подъема его конкурентоспособности.

Если вы храните свои сбережения в долларах, то, конечно поступаете верно, но не говорите потом, что вас не предупреждали.

Дело в том, что президент США Дональд Трамп обвинил стран Европейского Союза и Китай в манипулировании своими национальными валютами, которые искусственно занижают интервенциями на рынок до уровня, позволяющего конкурировать с долларом. В свою очередь США подобные интервенции не осуществляли с 2011 года, когда распродавали японские йены.

Между тем, Китай и ЕС регулярно проводят валютные интервенции на рынок. В частности Народный банк КНР за первое полугодие 2019 залил в свою банковскую систему $710 млрд, а Европейский ЦБ с 2015 по 2018 года выдал из под печатного станка 2,6 трлн евро.

Собственно, о чем говорит заявление Трампа? Говорит оно, в первую очередь, о том, что США могут прибегнуть к практике прямых валютных интервенций через Федеральный резервный банк Нью-Йорка, что ослабит доллар и сделает его и американские товары более конкурентоспособными к евро и юаню.

А потому, секте “доллара по 5 грн” приготовиться! Нет, доллар не станет снова по 5 гривен, но на фоне того как он будет ослабевать соревнуясь с евро и вообще на мировом рынке, если, конечно же, интервенции таки начнутся, то у вас появится тема о чем “поговорить”.

В любом случае, если такой план будет принят к реализации, то уровень девальвации доллара может составить не более 10%, по крайней мере – это оптимальное значение для свободной конкуренции с евро и юанем. Как это отразится на соотношении с гривной, покажет время, ведь если Украина на тот момент будет продолжать плыть по течению международной финансовой системы, то и реакция на вброс долларовой массы должна быть соответствующая.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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