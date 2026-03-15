Трамп назвав Зеленського «набагато складнішим» для переговорів, ніж путін

«Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Передайте Зеленському, щоб він уклав угоду, бо путін готовий укласти угоду», – сказав він у телефонному інтерв'ю NBC News.

Президент США також заявив, що вони не потребують допомоги з перехопленням іранських безпілотників, додавши: «Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».

Своє рішення послабити санкції проти російської нафти Трамп пояснив бажанням «забезпечити нафту для світу». Він пообіцяв повернути обмеження, «щойно криза закінчиться».

