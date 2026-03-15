Сегодня 09:16
Трамп назвав Зеленського «набагато складнішим» для переговорів, ніж путін

Трамп назвав Зеленського «набагато складнішим» для переговорів, ніж путін

«Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Передайте Зеленському, щоб він уклав угоду, бо путін готовий укласти угоду», – сказав він у телефонному інтерв'ю NBC News.

Президент США також заявив, що вони не потребують допомоги з перехопленням іранських безпілотників, додавши: «Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».

Своє рішення послабити санкції проти російської нафти Трамп пояснив бажанням «забезпечити нафту для світу». Він пообіцяв повернути обмеження, «щойно криза закінчиться».

