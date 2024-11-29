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Трамп не розуміє кількох важливих речей

Трамп не розуміє кількох важливих речей

Трамп і його представники можуть готувати будь-який завгодно план по Україні, але, схоже, що в силу відсутності знань з історії України вони не розуміють кількох важливих речей:

1) за Україну москва готова платити будь-яку ціну і будь-які жертви, бо існування незалежної України вбиває саму суть існування кремлівської імперії;

2) москва є недоговороздатною і не буде виконувати жодні взяті на себе зобовʼязання, натомість використовуватиме їх як зачіпку для нової агресії, і не лише проти України;

3) свідомість пересічного колективного путіна застрягла десь у XV-XVI столітті, відтак для них загарбання чужих територій це доблесть і честь, а ціна людського життя і людська гідність для них наближаються до нуля.

І тепер найважливіше.

А хто сказав, що москві потрібен мир? У них зараз все добре. В кремлі зрозуміли, що їхня погроза ядерними причандалами працює, Захід зі страху поліз під стіл, а нових Черчиля чи Рейгана на горизонті не видно. (с) Андрій Магера (https://www.facebook.com/share/1AcLh1eDpP/)

Новости портала «Весь Харьков»

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