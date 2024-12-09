Трамп не збирався зустрічатися з Зеленським

Президент США Дональд Трамп не збирався зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі в рамках тристоронньої бесіди. Провести переговори саме у форматі тристоронньому форматі його переконав президент Франції Емманюель Макрон — Axios.

За інформацією співрозмовників видання, президент Франції Еммануель Макрон кілька днів намагався переконати Трампа провести спільну зустріч із Зеленським. Рішення про тристоронню зустріч ухвалили незадовго до її проведення.

Одне з джерел Axios стверджує, що зустріч тривала 45 хвилин, він охарактеризував її як «хорошу та плідну». Зеленський назвав «продуктивною» зустріч із Трампом та Макроном у Парижі. Він подякував Трампові за те, що той, «як і завжди, рішуче налаштований».

Джерело: https://t.me/znua_live/180283

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