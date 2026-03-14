Трамп отчаянно блефует

По этому поводу вспомнилась одна из моих любимых сцен в фильме-пророчестве «Хвост виляет собакой». Это момент, когда сотрудники ЦРУ останавливают машину политтехнологов, имитирующих войну, которую якобы ведут США, чтобы отвлечь внимание избирателей от сексуального скандала, в котором замешан президент. Один из офицеров произносит в этот момент эпическую фразу о том, что для него есть два твердо установленных факта: что не бывает плохих десертов и что нет никакой войны.

Сегодня мы можем твердо сказать, что по-прежнему не бывает плохих десертов и также нет никаких признаков подготовки США к наземной операции в Иране. Тем не менее, медийная кампания о якобы идущей вовсю подготовке к наземной фазе операции раскатывается девятым валом. Вряд ли это можно объяснить лишь бурной фантазией журналистов. Пока разговоры о наземной операции смотрятся как часть той психологической кампании, которая сопровождает действия армии США в Иране.

Но на кого она рассчитана? На иранское руководство? Это бессмысленно – оно ориентируется на разведывательную информацию, которая указывает на обратное. На иранское население? Еще более бессмысленно – оно лишено возможности получать любую информацию. Остается собственная аудитория внутри США. Если это так, то возникает естественный вопрос – зачем? Единственное объяснение, которое у меня есть, выглядит немного грустно. Это попытка заморочить голову собственной внутренней американской аудитории, внимание которой надо отвлечь от осознания того, что военная кампания развивается проблемно.

Полагаю, что единственной причиной разговоров о наземной операции в данный момент является попытка выиграть время и создать у публики впечатление, что у Трампа есть хоть какой-то план быстрого завершения войны (сделаем что-то - и точка). Самое главное, чтобы избиратель не сосредотачивался на мысли, что Трамп попал в новый Афганистан или Вьетнам. Пусть лучше спорят о целесообразности битвы на суше, чем осмысляют перспективу месяцев и даже лет жизни в хаосе с «отключенной»ближневосточной нефтью. Обсуждение такой перспективы может оказаться гораздо более неприятной историей.

Но все дело в том, что у меня-то как раз есть подозрение, что никакого «плана Б», кроме идеи, что после убийства Хаменеи-старшего в иранском руководстве произойдет раскол и кто-то из преемников сморгнет, у Трампа не было и нет до сих пор. Успешная история в Венесуэле сыграла с Трампом дурную шутку. В его администрации решили клонировать каракасский эксперимент, проводя операцию «под копирку», но перепутали латиноамериканские опереточные диктатуры с фундаменталистскими тоталитарными деспотиями Евразии. Тут все устроено иначе, и из власти уходят, только отстреливаясь на лестнице. Здесь никого не будут жалеть, потому что уверены, что и их никто при случае не пожалеет.

На мой взгляд, у Трампа нет ни внятной стратегии победы, ни внятной стратегии выхода из войны. Долгое общение с путиным привело к тому, что он все больше и больше полагается на «авось» - этот русский народный шиболет, так мало подходящий рациональному западному менталитету. Он развлекает публику сказками об апокалипсисе, надеясь в душе, что апокалипсиса удастся избежать. Нам всем остается только надеяться, что Трамп окажется более фартовым, чем его брат-близнец в кремле, и его пиар-план наземной операции не станет реальным планом военной кампании…

(с) Владимир Пастухов

Axios. Инсайды из зазеркалья

1. В среду 11 марта состоялся звонок лидеров G7. Трамп на голубом глазу сказал лидерам, что Иран "вот-вот капитулирует".

2. Трамп хвастался перед союзниками результатами операции: "Я избавился от этой раковой опухоли, которая нам всем угрожала".

3. Трамп действительно так считает - вот как он говорит об этом публично, так он в этом уверен и внутренне.

4. Тот факт, что Иран до сих пор не капитулировал, Трамп объясняет там, что всех убили, и в живых не осталось ни одного лидера с полномочиями объявить о капитуляции: "Никто не знает, кто лидер, так что никто не может объявить о капитуляции".

5. Оценки Трампа расходятся с реальностью. Спустя 24 часа после звонка G7 новый Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в своём первом заявлении призвал продолжать сопротивление.

6. На 14-й день войны Иран стремится заполучить ещё больше рычагов в связи с удушением транзита по Ормузскому проливу.

7. Остальные лидеры G7 призвали Трампа быстро закончить войну, сакцентировав на необходимости разблокировать Ормузский пролив.

8. Трамп сказал, что ситуация в Ормузе улучшается и что коммерческие корабли должны возобновить проход. В ту же ночь два танкера были атакованы у берегов Ирака.

9. Трамп был неоднозначен и уклончив насчёт целей и сроков войны. Одни участники разговора сочли, что Трамп хочет поскорее свернуть войну, другие наоборот.

10. Трамп сказал, что им нужно "закончить работу", чтобы избежать ещё одной войны в Иране через 5 лет.

11. Фридрих Мерц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон убеждали Трампа не ослаблять санкции против россии.

12. Спустя несколько часов после звонка Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приняли Кирилла Дмитриева во Флориде, чтобы обсудить глобальный энергетический кризис.

13. На следующий день, вопреки возражениям трёх европейских лидеров, департамент казначейства объявил о смягчении санкций.

14. Во время звонка Трамп ещё и высмеял Кира Стармера за его изначальный отказ позволить США наносить удары по Ирану с британских баз. (После того, как Иран в ответ начал палить по странам Персидского залива, Стармер дал соответствующее разрешение).

15. Трамп перед всеми лидерами G7 сказал, что больше не нуждается в помощи Стармера: "Вы должны были это предложить перед войной, а сейчас - слишком поздно".

Джерело: facebook.com/annopolsky, https://t.me/ToBeOr_Official/20163

