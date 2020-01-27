Трамп отрицает, что помощь Украине была связана с Байденом

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление советника по национальной безопасности президента Джона Болтона о блокировке военной помощи для Украины. Об этом он написал в Twitter. Трамп считает, что Болтон сделал такое заявление только для того, чтобы продать свою книгу.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего самого публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

Президент США заявил, что украинская сторона не видит здесь давления и, что именно он позволил Украине купить противотанковые ракеты Javelin.

"С учетом сказанного, стенограммы моих звонков с президентом Зеленским - которые все подтверждают, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в Организации Объединенных Наций (демократы сказали, что я никогда не встречался) и предоставил военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований - и гораздо раньше, чем ожидалось. Я также позволил Украине купить противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала намного больше, чем предыдущая Администрация", - добавил он.

Напомним, в рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона говорится о том, что Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена. Кроме того, в США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине. Документы доказывают, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Агентство Телевидения Новости