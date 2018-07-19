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Трамп пошутил над спецслужбой США (видео)

Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в Белом доме погас свет.

Трамп пошутил над спецслужбой США (видео)

Видео инцидента опубликовало ABC News.

"Я полностью поддерживаю и с доверием отношусь к американским агентствам разведки", − заявил президент США, после чего в овальном кабинете погас свет.

"Упс, они только что выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы. Это было странно, но все ок", − отметил Трамп. Высказывание президента рассмешило присутствующих.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: трамп

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