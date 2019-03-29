Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы». Москва разворачивает системы ПВО в центре страны

Трамп потребовал от российских военных покинуть Венесуэлу. Он заявил, что США готовы рассмотреть «все варианты» для того, чтобы заставить Москву прекратить вооруженное присутствие в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщает Reuters.

«Россия должна убраться», – коротко заявил Трамп журналистам на встрече с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. На вопрос, как добиться от Кремля выполнения этих шагов, он сказал: «Посмотрим. Все варианты возможны».

По данным AP, супруга Гуайдо – Фабиана Росалес – и другие видные деятели венесуэльской оппозиции встретились с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и другими американскими чиновниками.

Глава Белого дома заявил, что венесуэльский народ прошел через «непостижимые испытания под властью Мадуро». Пенс назвал Росалес «смелой» женщиной и заверил, что Америка решительно поддерживает оппозицию.

26-летняя Росалес, в свою очередь, рассказала о том, что накануне ее супруг подвергся нападению, и сообщила, что очень беспокоится за его жизнь.

Ранее Пенс заявлял, что США рассматривают прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов в качестве «нежелательной провокации». Он призвал Россию «прекратить поддерживать режим Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо».

Между тем русские намерены развернуть средства ПВО на военной базе Эль-Сомбреро в штате Гуарико – центральном регионе страны. Эти зенитные системы станут частью комплексной системы ПВО Венесуэлы. Об этом сообщает ABC, комментируя недавнюю переброску 100 российских военных и 35 тонн оборудования, доставленного в Каракас двумя самолетами минобороны России. О содержимом контейнеров ничего не известно.

Журналисты сообщают, что в данный момент зенитно-ракетная составляющая ПВО Венесуэлы представлена 4 дивизионами современных ЗРК – 2 дивизиона С-300 ВМ, по одному дивизиону ЗРК «Бук-М2Э» и ЗРК «Тор», – а также, как минимум 2 дивизионами устаревших ЗРК С-125 «Печора».

В наличии имеются в общей сложности свыше 440 орудий зенитной артиллерии, в том числе и около 200 зенитных установок Зу-23-2, поставленных из России. На вооружении сухопутных войск в больших количествах присутствуют ПЗРК «Игла», французские ПЗРК «Мистраль» и шведских ПЗРК RBS-70.

«В случае, если в игру включатся ВВС и ВМС США, шансов на победу в противостоянии у ВВС и ПВО Венесуэлы нет. Имеющиеся в наличии силы противовоздушной обороны недостаточны для прикрытия огромной территории страны», – пишет агентство Anna-news.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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