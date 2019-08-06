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Трамп пригрозил «освободить и выпустить в Европу» тысячи членов ИГ
Трамп пригрозил освободить пленных бойцов ИГ, если страны ЕС откажутся их забирать.
Как заявил Трамп журналистам, Вашингтон удерживает более 2,5 тыс. членов ИГ в Ираке и Сирии, имеющих гражданство европейских стран. По словам Трампа, пленные намеревались попасть во Францию, Германию и другие государства Европы.
По словам американского президента, «если их не заберут, придется выпустить их в Европу».
Отдел мониторинга Кавказ-Центр
Источник: kavkazcenter.com
Темы: трамп
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