Трамп пригрозил «освободить и выпустить в Европу» тысячи членов ИГ

Трамп пригрозил освободить пленных бойцов ИГ, если страны ЕС откажутся их забирать.

Как заявил Трамп журналистам, Вашингтон удерживает более 2,5 тыс. членов ИГ в Ираке и Сирии, имеющих гражданство европейских стран. По словам Трампа, пленные намеревались попасть во Францию, Германию и другие государства Европы.

По словам американского президента, «если их не заберут, придется выпустить их в Европу».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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