Трамп прокомментировал скандал с моделью Playboy

Президент США отреагировал на скандал, связанный с якобы выплатами бывшей модели Playboy Карен Макдугал средств за молчание о сексуальных отношениях с ним.

Дональд Трамп выразил сомнение в возможности записи разговора об этом, но ничего не сказал про сам факт таких отношений, сообщает ТСН.

"Невозможно, что власть врывается в кабинет адвоката, почти неслыханно. Еще более немыслимо то, что адвокат записывает слова клиента, вообще неслыханно и, возможно, незаконно. Хорошая новость в том, что ваш любимый президент не делал ничего плохого", - сообщил Трамп в своем Twitter.

Как сообщалось, американские СМИ распространили сообщение о существовании аудиозаписи разговора Трампа с адвокатом Коэном о выплате денег Макдугал за молчание относительно сексуальных отношений с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат на Мелании.

Вместе с тем адвокат Руди Джулиани подтвердил, что такая запись действительно существует, однако на самом деле Макдугал деньги не выплачивались.

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