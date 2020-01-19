Трамп рассказал подробности убийства генерала Сулеймани в Иране
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал подробно убийства иранского генерала Кассема Сулеймани. Об этом сообщает CNN.
Трамп во время ужина для спонсоров Республиканской партии заявил, что Сулеймани "говорил плохие вещи" о США, и именно это привело к решению американского президента отдать приказ его убить.
"Какую часть этого бреда мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?", - заявил Трамп.
При этом Трамп не говорил о "неминуемой угрозе", которая привела к его решению убить Сулеймани. Вместо этого он описал убитого иранского генерала как "известного террориста", который находился в списке Соединенных Штатов.
Американский президент подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
По словам Трампа, санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".
Кроме того, президент Соединенных Штатов сообщил, что во время операции говорил с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом с "камер, которые находятся в небе".
Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.