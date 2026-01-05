The Economist: (https://www.economist.com/the-americas/2026/01/03/donald-trump-wants-to-run-venezuela-and-dominate-the-western-hemisphere)

Коли Трампа запитували, чого він прагне досягти своєю кампанією проти Венесуели, він давав лише розпливчасті відповіді: зупинити потік мігрантів і злочинців до США; припинити трафік наркотиків із Венесуели; а згодом — повернути нафтові запаси, які Венесуела націоналізувала. Рідко він згадував про зміну режиму — можливо, тому, що знав – його виборці насторожено ставляться до чергового іноземного втручання після десятиліть «вічних війн» у мусульманському світі.

Проте після захоплення Мадуро Трамп виклав надзвичайне бачення використання американської сили в Латинській Америці та те, що він називає «Доктриною Монро». Сполучені Штати «керуватимуть» країною, яка володіє найбільшими у світі запасами нафти, за потреби розміщуючи там війська. Американські компанії видобуватимуть «величезні багатства» заради збагачення як американців, так і венесуельців.

Лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо, чия партія була позбавлена перемоги на президентських виборах 2024 року через фальсифікації, не матиме жодної ролі в найближчому майбутньому. Натомість за словами Трампа, віцепрезидентка, призначена Мадуро, Делсі Родрігес співпрацюватиме з новими американськими господарями. Іншим країнам регіону — як союзникам, наприклад Мексиці, так і ворогам, наприклад Кубі — дано зрозуміти: співпрацюйте з Америкою або зазнайте наслідків. Президент Колумбії Густаво Петро, якого Трамп звинуватив у «виробництві кокаїну» та «постачанні його до Сполучених Штатів», має «стежити за своєю дупою».

Трамп заявив, що Сполучені Штати довго забували про виконання Доктрини Монро XIX століття, яка прагнула виключити іноземні сили з Латинської Америки. Відтепер, проголосив він, «американське домінування в Західній півкулі ніколи більше не буде поставлене під сумнів. Цього не станеться».

Ліві уряди Латинської Америки, зокрема Бразилії, висловили особливе занепокоєння через порушення Статуту ООН. Праві були більш прихильними. Президент Аргентини Хав’єр Мілей назвав рейд «відмінною новиною для вільного світу».

Для Рубіо, держсекретаря США, усунення Мадуро завжди було частиною ширшої геополітичної стратегії: ліквідувати найбагатший із лівих режимів у Карибському басейні, послабити такі країни, як Нікарагуа та Куба, які користувалися дешевою венесуельською нафтою, та витіснити з регіону ворогів, таких як Китай і росія. На запитання, чи планують США відрізати Кубу від венесуельських постачань, Трамп відповів: «Так».

Адміністрація Трампа, схоже, сподівається керувати Венесуелою опосередковано — через Родрігес, а не прямим окупаційним режимом. Рубіо спілкувався з нею і, за словами Трампа, «вона по суті готова робити те, що ми вважаємо необхідним, щоб зробити Венесуелу знову великою. Дуже просто». Водночас віцепрезидентка зайняла войовничу позицію, заявивши, що Венесуела «не буде нічиєю колонією».

На запитання, чи знадобляться американські війська для утримання країни, Трамп відповів: «Ми не боїмося розміщувати війська на землі, якщо це буде потрібно». Водночас він припустив, що американська присутність може обмежитися охороною нафтової галузі.

- Ми керуватимемо нею належним чином, професійно, залучимо найбільші нафтові компанії світу, які інвестуватимуть мільярди й мільярди доларів, — сказав він.

Трамп нині продемонстрував, на що здатні його сили. Родрігес та інші, хто змагається за владу в Каракасі, тепер знають: навіть якщо вони переможуть суперників і захоплять контроль, над ними нависає загроза американської сили. Як висловився Трамп:

Усі політичні та військові діячі у Венесуелі мають зрозуміти, що те, що сталося з Мадуро, може статися з ними, і станеться, якщо вони не будуть справедливими та чесними навіть щодо свого народу

