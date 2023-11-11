Трамп випереджає Байдена у всіх семи вагаються штатах

Bloomberg: Виборці з штатів, що вагаються, вважають охорону кордону між США і Мексикою більш пріоритетним завданням, ніж зовнішньополітичні кризи, - опитування Bloomberg News/Morning Consult.

● Близько 68% респондентів заявили, що схвалюють фінансування охорони кордонів, 61%, підтримує допомогу Ізраїлю та 58% виступає за допомогу Україні. Хоча президент Джо Байден прагне ув'язати фінансування всіх трьох питань у єдиний пакет, опитування наголошує, що виборці у різних штатах не обов'язково вважають їх однаково важливими.

● Респонденти заявили, що довіряють Дональду Трампу у питаннях ведення війни між Ізраїлем та ХАМАСом більше, ніж Байдену (44% до 31%), а в питаннях конфлікту між росією та Україною перевага надається колишньому президентові з перевагою у 11%. Близько 41% респондентів назвали економіку найважливішим питанням для себе у конкурсі 2024 року.

● Трамп випереджає Байдена (47% проти 41%) у всіх семи вагаються штатах.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18167

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