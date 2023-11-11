Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 166

Трамп випереджає Байдена у всіх семи вагаються штатах

Трамп випереджає Байдена у всіх семи вагаються штатах

Bloomberg: Виборці з штатів, що вагаються, вважають охорону кордону між США і Мексикою більш пріоритетним завданням, ніж зовнішньополітичні кризи, - опитування Bloomberg News/Morning Consult.

● Близько 68% респондентів заявили, що схвалюють фінансування охорони кордонів, 61%, підтримує допомогу Ізраїлю та 58% виступає за допомогу Україні. Хоча президент Джо Байден прагне ув'язати фінансування всіх трьох питань у єдиний пакет, опитування наголошує, що виборці у різних штатах не обов'язково вважають їх однаково важливими.

● Респонденти заявили, що довіряють Дональду Трампу у питаннях ведення війни між Ізраїлем та ХАМАСом більше, ніж Байдену (44% до 31%), а в питаннях конфлікту між росією та Україною перевага надається колишньому президентові з перевагою у 11%. Близько 41% респондентів назвали економіку найважливішим питанням для себе у конкурсі 2024 року.

● Трамп випереджає Байдена (47% проти 41%) у всіх семи вагаються штатах.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18167

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кіно буде!
10.11.2023 11:11    195
рф финансирует антиукраинскую дезинформационную кампанию в Латинской Америке – Госдеп США
10.11.2023 09:44    148
Испанские социалисты договорились с сепаратистами Каталонии о формировании правительства
10.11.2023 07:03    165
Байден и Си Цзиньпин встретятся 15 ноября в Сан-Франциско, – Kyodo News
09.11.2023 08:10    153
США «хакнули» близькосхідну стратегію кремля: Блінкен «конвертує» мусульманські країни регіону
08.11.2023 08:21    216
14 фактів про американську допомогу Україні
08.11.2023 07:10    328
Боротьба в Сенаті США за і проти України
08.11.2023 06:54    182
YouTube розпочав війну проти блокувальників реклами
07.11.2023 10:45    250
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно
07.11.2023 07:42    127
Трампа звинувачують у шахрайстві: у Нью-Йорку розпочалося судове слухання
07.11.2023 07:40    149
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 