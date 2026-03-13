Трамп вже зробив кілька великих помилок: ексрадник президента США Болтон про військову операцію в Ірані

Ні конгрес, ні союзників, ні американську громадськість Трамп не підготував до війни в Ірані, також не було достатньої співпраці з іранською опозицією

Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

"Щодо військової операції в Ірані, я не знаю, якої мети хоче досягти Трамп. Він згадав 5 або 7 варіантів, які його підлеглі по-різному трактують. Я є прихильником зміни режиму в Ірані й вірю в це. Адже ми бачимо, що нинішній режим аятол та вартових Ісламської революції не відмовиться від свого прагнення - отримати ядерну зброю. Вони не відмовляться від підтримки тероризму в регіоні та в усьому світі. Тому тут немає компромісу, з аятолами неможливо домовитися", - зауважив Джон Болтон.

На його думку, проблема полягає в самому іранському режимі, тому недостатньо сказати, що ще сильніше була понівечена ядерна програма Ірану. Якщо режим аятол виживе, то він повернеться та відновить ядерну програму.

"Тому питання полягає в тому, чи Трамп достатньо ретельно спланував цю операцію заздалегідь. Я дуже переймаюся, що ні. Вважаю, що він вже зробив кілька великих помилок, не підготувавши американську громадськість до війни, не підготувавши конгрес та союзників, достатньо не співпрацюючи з іранською опозицією. На мій погляд, це ставить нас у дуже проблематичне становище. Трамп має короткий діапазон уваги: якщо він скаже, що були досягнуті всі військові цілі, відповідно, скасовується військова операція в Ірані, тоді ми залишимо поранений режим, який буде прагнути отримати ядерну зброю ще більш рішуче, ніж раніше", - пояснив ексрадник президента США.

Джерело: espreso.tv

