Трамп все же надел маску, назвав это патриотичным поступком

После нескольких месяцев отказа надевать маску для лица в период пандемии президент США Дональд Трамп впервые обнародовал свое фото в маске, описав это как "патриотический" поступок. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил на официальной Twitter-странице.

"Мы едины в наших усилиях, чтобы победить невидимый китайский вирус. Много людей говорят, что носить маску для лица – это патриотично, когда вы не можете придерживаться правил социального дистанционирования", - отметил Трамп.

В то же время, он добавил: "Нет никого патриотичнее меня, вашего любимого президента!"

Это первый случай, когда Трамп лично обнародовал свое фото в маске с начала пандемии и еще назвал этот поступок "патриотическим". Раньше он отказывался надевать маску даже во время массовых мероприятий (например, брифингов), находясь в одном помещении с другими людьми. Это вызвало шквал критики, в том числе со стороны его однопартийцев.

Агентство Телевидения Новости