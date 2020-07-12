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Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО и рассказал о кибератаке на "фабрику троллей"

Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО и рассказал о кибератаке на фабрику троллей

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет выхода своей страны из НАТО и рассказал о проведении кибератаки против российской "фабрики троллей".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в интервью The Washington Post.

"Нет, я не хочу выходить. Но я хочу, чтобы они (союзники НАТО – ред.) платили свою справедливую долю", - сказал Трамп.

Говоря о своих усилиях по борьбе с Россией, президент США также отметил, что ему удалось убедить членов НАТО увеличить свой вклад в трансатлантический альянс.

"Я собрал 140 миллиардов долларов у стран НАТО, доведя общую сумму до 400 миллиардов (в течение трех лет), и какова цель НАТО? Россия", - сказал он.

Трамп также впервые подтвердил, что в 2018 году США провели кибератаку на компанию "Агентство интернет-исследований", известную как "фабрика троллей".

На вопрос, начал ли он атаку, Трамп ответил: "Правильно".

Трамп сказал, что в 2016 году президент Барак Обама "знал до выборов, что Россия играет с этим. Или ему сказали. Так ли это или нет, кто знает? И он ничего не сказал. И причина, по которой он ничего не сказал, состояла в том, что он не хотел трогать это, потому что он думал, что Хиллари Клинтон побеждает".

Трамп отметил, что принял решение о кибератаке на основе разведывательных данных о вмешательстве России в выборы США. "Посмотрите, мы остановили это", — сказал он.

В феврале 2019 года The Washington Post сообщила, что командование США в ноябре 2018 года провело кибератаку против "фабрики троллей". По данным издания, в результате атаки офис компании оказался полностью отключен от интернета. "Федеральное агентство новостей", которое связывают с "фабрикой троллей" и российским бизнесменом Евгением Пригожиным, подтвердило факт атаки.

Источник: pravda.com.ua

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Темы: нато, США, трамп

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