Трамп заявил о прекращении продажи Турции истребителей F-35 из-за С-400

Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35

Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400, сообщает Reuters.

"Они попали в жесткую ситуацию, также как и США... Посмотрим, что будет дальше. Но это нечестно", - заявил Трамп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 завершатся в апреле 2020 года.

• Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированное Турцией приобретение С-400 "несовместимым" с продажей F-35.

• 12 июля Минобороны Турции объявило о начале поставок российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии.

Источник: espreso.tv

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