Трамп заявил о своей победе на президентских выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах с “с большим отрывом” и призвал сторонников не позволить украсть победу.

Об этом он заявил в ходе выступления в Джорджии в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев, сообщает ТАСС.

Глава Белого дома утверждает, что победил 3 ноября “с большим отрывом”, подчеркнув неприемлемость “фальсификации выборов“. По его мнению, победа демократов будет означать “начало коммунизма”.

“Цель моего нахождения здесь сегодня – чтобы демократы не украли ваши голоса. <…> Не позволяйте демократам украсть Белый дом”, – сказал президент.

Также Трамп поблагодарил сенаторов-однопартийцев, которые планируют 6 января на заседании обеих палат Конгресса опротестовать утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших о победе демократа Джозефа Байдена. Действующий глава государства заявил, что выиграл президентскую гонку.

“Я участвовал в двух выборах и выиграл каждые, вторые выборы – с еще большим успехом. Мы выиграли во Флориде и Огайо с рекордными показателями, победили в Айове с преимуществом 8,2%. Опередили на 293 тыс. голосов в Мичигане, на 112 тыс. в [штате] Вашингтоне, в Висконсине – 356 тыс. <…> В Джорджии! 700 тыс. – в Пенсильвании. Мне следовало бы подняться на трибуну и сказать: “Большое спасибо за эту замечательную победу”, – добавил Трамп.

В свою очередь собравшиеся скандировали: “Бороться за Трампа!”. В ответ президент заметил, что речь идет о борьбе “за страну, а не за Трампа”.

Ранее Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера “найти” достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победу одержал Джо Байден.

Источник: golos.ua/

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