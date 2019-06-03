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Трамп закликав Британію до «жорсткої лінії» у відносинах із ЄС

Трамп закликав Британію до «жорсткої лінії» у відносинах із ЄС

Президент США Дональд Трамп закликав Велику Британію до «жорсткої лінії» у відносинах із Європейським союзом та можливої відмови від переговорів про вихід із ЄС без угоди, якщо Лондон не отримає те, чого прагне.

Ці думки, опубліковані 1 червня британською газетою Times, з’явилися на наступний день після того, як Трамп заявив, що підтримує Бориса Джонсона як наступного прем’єр-міністра Сполученого королівства.

Трамп має прибути до Великої Британії 3 червня з державним візитом.

В інтерв’ю Times Трамп заявив, що наступний британський прем’єр має відмовитися платити мільярди фунтів стерлінгів для виходу з ЄС, а переговори варто завершити, якщо Брюссель не поступиться вимогам Лондона.

Перед тим в інтерв’ю таблоїду Sun 31 травня Трампприпустив, що Борис Джонсон буде «відмінним» вибором на посаду голови уряду замість Терезу Мей, яка має піти у відставку з 7 червня.

Голова опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін 1 червня розкритикував Трампа за його висловлювання, назвавши це «неприйнятним втручанням» у справи Великої Британії.

Источник: radiosvoboda.org

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