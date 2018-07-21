ТРАМПНАШ. Глава разведки рассмеялся, услышав о приглашении Трампа Путину приехать в США

Трамп продолжает вносить сумятицу и неразбериху во властные структуры США. Его поведение вызывает нервную реакцию у членов высшего политического истеблишмента Америки. Все чаще члены администрации Трампа и ключевые руководители государства узнают о важных решениях Трампа из Твитерра или от журналистов, что само по себе является абсолютным нонсенсом для США,

Глава американской национальной разведки Дэниэла Коутса не выдержал и рассмеялся, услышав новость о том, что Путин может вскоре посетить США с официальным визитом по приглашению Дональда Трампа. "Повторите, я вас правильно расслышал?" - сказал Коутс в ответ журналистке телеканала NBC News после того, как она зачитала ему эту новость из Твиттера.

После того, как ему повторили сообщение, он сказал: "Хорошо. Это будет нечто особенное". Очевидно, что глава разведки ничего не знал о приглашении, пишет в этой связи издание The Daily Beast.

Бурная реакция Коутса на эту новость последовала во время интервью на форуме по безопасности в Аспене. Кроме того, глава разведки США ответил на ряд вопросов журналистки по поводу недавней встречи Путина и Трампа в Хельсинки.

Коутс, в частности, признался, что не знает, о чем говорили длительное время Путин и Трамп, оставшись наедине. Он также заявил, что не советовал бы Трампу вообще встречаться с Путиным тет-а-тет, но давать подобные советы не входит в его обязанности. В любом случае, "что случилось, то случилось", резюмировал он.

Отвечая на вопрос о том, мог ли Путин тайно записать переговоры с Трампом, Коутс сказал: "Такой риск есть всегда".

Когда же журналистка поинтересовалась, могли ли российские спецслужбы использовать в качестве шпионского оборудования футбольный мяч, подаренный Путиным Трампа во время встречи, Коутс снова рассмеялся, но заверил, что у американской разведки есть возможность проверить подарок Путина на наличие в нем прослушивающего устройства. "Я уверен, что за этим мячом весьма тщательно присматривают", - сказал он. Запись этой части беседы Коутса с журналисткой публикует сайт NTK Network.

Напомним, встреча Путина с Трампом в Хельсинки прошла 16 июля. Трамп подвергся беспрецедентной критике за свое поведение на встрече с Путиным. Кроме того, у американских конгрессменов и политических деятелей вызвал серьезный вопрос сам факт секретных переговоров с кремлевским главарем. В США до сих пор никто не знает, о чем Трамп говорил с Путиным.

Многие деятели в США назвали действия Трампа откровенно предательскими и позорными. Ряд конгрессменов и сенаторов потребовали допросить переводчицу Трампа, которая присутствовала во время тайного разговора в Хельсинки.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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