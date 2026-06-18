Травень став рекордним місяцем: Сили оборони деокупували на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж росія окупувала

Про це заявив міністр оборони. Ще кілька тез з інтерв'ю Михайла Федорова:

▪️Зараз розгорнута максимальна кампанія «middle strike» (ударів на середню дистанцію), завдяки якій перерізана логістика росіян. На півдні та сході України суттєво зріс відсоток конверсії — перехоплення крилатих ракет, «шахедів» та інших повітряних цілей.

▪️Ми почали аналізувати кожну втрату на полі бою. Ми запровадили щоденний поіменний облік усіх загиблих та зниклих безвісти із з'ясуванням точної причини трагедії. Аналізуємо кожен випадок: чи це був артилерійський обстріл, чи приліт КАБу в момент, коли піхота заходила або виходила з позицій, чи будь-яке інше джерело загрози.

▪️Приймати рішення на основі точних даних — це і є філософія аудиту, який ми провели. Ми розібралися з усіма фінансовими показниками, з тим, як витрачаються кошти і де можна оптимізувати витрати. Розробили 160 чітких критеріїв і провели аудит усіх бригад, які сьогодні входять до складу Сил оборони.

▪️Цей аудит призвів до того, що для деяких категорій військових, посад ми будемо збільшувати зарплату. Без аудиту цього неможливо було б зробити, бо Міноборони не отримувало додаткових коштів, навіть порівняно з минулим роком. Колосальна сума буде зекономлена завдяки тому, що ми почали боротися з корупціонерами всередині міністерства і переводити все на тендери.

▪️Важливо, щоб ініціатива на лінії бойового зіткнення залишалася за нами. Результати, які ми отримали за останні 4–5 місяців, є кардинально іншими, ніж раніше. Ми почали знищувати значно більше окупантів: ліквідовуємо по 30–35 тисяч російських військових щомісяця.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/67771

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