Треть защитных сооружений в Харьковской области непригодны для использования
Треть защитных сооружений в Харьковской области не годятся для использования. Об этом сообщил заместитель директора Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Владимир Щитов, пишет "Суспільне".
По его словам, всего на учете в Харьковской области - 1118 защитных сооружений гражданской защиты, в том числе 415 хранилищ, 703 противорадиационных укрытий. Из них не готовы для использования 365, что составляет 32% от общего количества.
Владимир Щитов добавил, что худшие показатели о состоянии защитных сооружений в Харьковском районе, Валковской и Лозовской городской громадах.
Отмечается, что на содержание защитных сооружений в 2021 году из местных бюджетов было потрачено 451,2 тыс. грн.
Напомним, в Харькове больше 300 укрытий и почти 4000 подвалов в жилых домах, где можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы найти ближайшее бомбоубежище в Харькове, можно воспользоваться картой ГСЧС, где отмечены укрытия.
Помимо этого в Харькове размещены 4200 простейших укрытий в жилых домах.
Кроме того, в городе есть более 300 защитных сооружений гражданской защиты – это простые и противорадиационные укрытия, предназначенные для персонала предприятий, которые продолжают работу в особый период. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться при возникновении чрезвычайных ситуаций. Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 млн жителей города.
Жители, в домах которых нет подходящих укрытий, смогут укрыться в соседних домах или близлежащих станциях метро.
Узнать, как найти ближайшее к дому укрытие, можно здесь.
С целью уточнения вопросов о гражданской защите населения можно обращаться по телефонам:
● Киевский район – 700-04-32;
● Индустриальный район – 93-10-14;
● Холодногорский район – 725-34-89;
● Московский район – 725-29-61;
● Новобаварский район – 712-50-34;
● Слободской район – 732-78-25;
● Немышлянский район – 725-32-61;
● Основянский район – (096) 512-30-91;
● Шевченковский район – 725-29-97.
Источник: sq.com.ua
Автор: Елена Ищук