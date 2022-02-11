Треть защитных сооружений в Харьковской области непригодны для использования

Треть защитных сооружений в Харьковской области не годятся для использования. Об этом сообщил заместитель директора Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Владимир Щитов, пишет "Суспільне".

По его словам, всего на учете в Харьковской области - 1118 защитных сооружений гражданской защиты, в том числе 415 хранилищ, 703 противорадиационных укрытий. Из них не готовы для использования 365, что составляет 32% от общего количества.

Владимир Щитов добавил, что худшие показатели о состоянии защитных сооружений в Харьковском районе, Валковской и Лозовской городской громадах.

Отмечается, что на содержание защитных сооружений в 2021 году из местных бюджетов было потрачено 451,2 тыс. грн.

Напомним, в Харькове больше 300 укрытий и почти 4000 подвалов в жилых домах, где можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы найти ближайшее бомбоубежище в Харькове, можно воспользоваться картой ГСЧС, где отмечены укрытия.

Помимо этого в Харькове размещены 4200 простейших укрытий в жилых домах.

Кроме того, в городе есть более 300 защитных сооружений гражданской защиты – это простые и противорадиационные укрытия, предназначенные для персонала предприятий, которые продолжают работу в особый период. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться при возникновении чрезвычайных ситуаций. Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 млн жителей города.

Жители, в домах которых нет подходящих укрытий, смогут укрыться в соседних домах или близлежащих станциях метро.

Узнать, как найти ближайшее к дому укрытие, можно здесь.

С целью уточнения вопросов о гражданской защите населения можно обращаться по телефонам:

● Киевский район – 700-04-32;

● Индустриальный район – 93-10-14;

● Холодногорский район – 725-34-89;

● Московский район – 725-29-61;

● Новобаварский район – 712-50-34;

● Слободской район – 732-78-25;

● Немышлянский район – 725-32-61;

● Основянский район – (096) 512-30-91;

● Шевченковский район – 725-29-97.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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