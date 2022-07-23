Третья чеченская и другие признаки распада

Крайне примечательным событием последних дней стали сведения о деятельности одиозного бизнесмена Евгения Пригожина, направленной на вербовку заключённых для потребностей "спецоперации". Бизнес-джеты "повара Путина" курсируют по стране, доставляя короля всех наемников по бс-ным колониям, где чалятся экс-силовики. "Вторая армия мира" уже могилизировала значительную часть своего офицерского состава, потому Пригожин, который сам отмотал десятку на зоне, обещает зэкам полную реабилитацию и денежное содержание в случае заключения контракта на 6-месясную командировку в Украину. Пока на посулы кровавого олигарха ведутся около 15% арестантов. Соответственно, число желающих погибать среди обычных россиян близко к нулю.

Весьма тревожные показатели, ведь многонационалы, готовые воевать за квазиимперию, закончились. Нацмены со всех окраин необъятной России начали осознавать, что Москва хитро обвела их вокруг пальца. Нерусские буряты, дагестанцы и прочие тувинцы кучно сложили свои головы за "русский мир", тогда как собственно русских путинцы экономно пускают в расход. При этом внутри российского общества отношение к узкоглазым и кавказским "спецоператорам" не улучшилось. Их по прежнему считают отребьем, лимитой, и людьми третьего сорта. Да что там говорить, если воинственный "ястреб" Медведев, в ростовском госпитале смотрел на выживших участников "СВО", как на дефективных, приговаривая "у вас чо?"

Но это все цветочки, настоящие проблемы для рашистского режима на горизонте.

Пока дегенеративные крикуны вроде Дугина призывают расширять "империю", загребать побольше, и деактивировать противников невойны, на практике ситуация совсем удручающая. Дошло до того, что ставка делается не на российских оккупантов, а на "армию ЛНР". На сепаратистских боевиков хотят перевесить все просчеты и поражение.

В орде многонационалов зарождаются признаки бунта. Особенно беспокоят Кремль кадыровцы. Именно подручные чеченского царька стали информационными фронтменами российского вторжения. Благодаря соцсетям и ТикТок сам Кадыров повысил свой вес до политика национального масштаба в России, там и тут затмевая бункерного Путина. Местами складывается впечатление, что не Россия воюет против Украины, а суверенная Чечня решает свои задачи. Ещё бы, Кадырову удалось создать отдельную от ВС РФ армию. Весьма опасный феномен, ведь подобную практику могут начать копировать другие республики в составе федерации. А от создания местной армии до провозглашения независимости рукой подать. Тем более слабеющий под бременем санкций центр уже не способен заливать проблемные регионы дотациями.

Путин сам признал, что покусанная российская экономика готовится перенимать опыт Ирана, как влачить жалкое существование в глухой изоляции. А экономический коллапс на Урале, Поволжье и Северо-Западе РФ способен взорвать окраины.

У кавказцев и монголоидов в ходе "СВО" идентичность усилилась от противного, ведь их дискриминируют в стране, которую они "защищают". Сама фашистская суть Z-идеологии как раз направлена против них и выступает катализатором к сепарированию. Возвращение "СВОшников" на родину повысит градус напряжения в национальных регионах.

На роль локомотива опять рвется Чечня. Осознающая оскудение финансовых подачек Москвы республика со своей армией и спецслужбами созрела к третей войне за независимость. Поговаривают о ее старте ещё в Украине, где чеченцы воевали с чеченцами по разные стороны баррикад. Кадыров всерьез испуган, на что указывает его просьба разместить ПВО в Чечне. Похоже, там осознают приближение в России смутного времени, хаоса и гражданской войны, а потому заранее готовятся защищать свое небо в случае выхода из состава РФ. Ведь чеченцы в глубине души уверены, что Москва их нелегитимно аннексировала.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/685

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