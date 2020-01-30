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Третина українців ставлять добробут вище прав та свобод, - опитування

Третина українців ставлять добробут вище прав та свобод, - опитування

29 січня Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова опублікували результати соціологічного опитування громадян щодо їх ставлення до реформ, прав та свобод

Результати дослідженя Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва розмістив на сайті.

За результатами опитування, в Україні 33% громадян згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут. Це більше ніж у 2018 році. Тоді лише 26 % респондентів поставили добробут вище своїх прав.

Однак відсоток тих, хто готовий відстоювати свої права також збільшився. У 2019 році 42% опитаних відповіли, що заради особистої свободи та дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі.

У 2018 році таких людей було 36%.

Кількість тих, хто не визначився знизилася із 39% у 2018р. до 25% у 2019р.

"Східний регіон відрізняється від решти тим, що його мешканці готові поступитися часткою прав і свобод в обмін на добробут – 42% проти 31% тих, хто на це не згодний", - зазначили у фонді.

Крім того, 48% респондентів у віці 18-29 років згодні терпіти матеріальні труднощі заради свободи.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року серед 2018 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Третина українців ставлять добробут вище прав та свобод, - опитування

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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