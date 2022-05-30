«Три етапи відновлення України»: прем‘єр-міністр Денис Шмигаль дав інтерв‘ю BBC

Головні тези:

● Відновлення України після війни передбачає три етапи:

- миттєву відбудову там, де це вже зараз можливо зробити;

- другий етап відбудеться негайно після завершення бойових дій;

- велике відновлення країни за параметрами і стандартами ЄС.

● Прямі збитки, завдані інфраструктурі та економіці України, складають близько 600 млрд доларів, ці збитки кожного дня зростають.

● За вчинені руйнування повинна платити росія. Це має бути за рахунок заморожених російських активів, які потрібно конфіскувати та передати Україні для спільного з партнерами відновлення нашої держави.

● Кількість жертв серед цивільного населення внаслідок війни росії проти України в десятки разів перевищує втрати серед українських військових.

● За різними оцінками різних експертів на сьогодні втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також складає 30-50%. В середньому приблизно 35% економіки сьогодні не працює. Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50-70% мирного часу.

● Більш як 100 закладів освіти та понад 500 медичних закладів або зруйновані повністю, або пошкоджені. Також зруйновано 25 тис. км доріг, кілька сотень мостів, 12 міжнародних аеропортів пошкоджені, понад 40 млн кв. метрів житла пошкоджено або зруйновано.

Источник: https://t.me/spravdi/9406

Новости портала «Весь Харьков»