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Три роки з дня підриву Каховської ГЕС: як прикордонники рятували людей (ВІДЕО)

Три роки з дня підриву Каховської ГЕС: як прикордонники рятували людей (ВІДЕО)

Минули треті роковини від дня, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. 6 червня 2023 року велика вода затопила не лише оселі, а й частину нашої історії.

Під водою опинилися міста й села. Тисячі людей були змушені тікати, рятуючи життя, а дехто, на жаль, назавжди залишився у своїх домівках.

З перших годин трагедії бійці Херсонського прикордонного загону кинули всі сили на порятунок цивільних. Попри постійні ворожі обстріли, прикордонники разом з побратимами з інших складових Сил оборони України евакуйовували людей із затоплених територій, доправляли питну воду, їжу та передані волонтерами павербанки. Тоді моторні човни стали єдиною артерією життя та останньою надією для багатьох.

Джерело: dpsu.gov.ua

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