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Три сучасні пересувні лабораторії поповнили автопарк Харківобленерго

Три сучасні пересувні лабораторії поповнили автопарк Харківобленерго

Дві пересувні повірочні лабораторії КАЕЛ-5 та одну ЕТЛ-35 придбано завдяки реалізації запланованих заходів інвестиційної програми АТ «Харківобленерго» на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба Харківобленерго.

Лабораторії КАЕЛ-5 призначено для визначення місць ушкоджень кабельних ліній усіх видів, а також для випробування ізоляції кабелів та інших пристроїв; визначення траси кабельних ліній; топографічного визначення місць ушкодження кабельних ліній; визначення відстані до місця ушкодження високовольтних кабелів напругою 04-10 кВ, тощо.

Лабораторія ЕТЛ-35 – це комплексна пересувна електротехнічна лабораторія, яка може трасувати комунікаційні лінії; знаходити місця пошкодження ізоляції кабелів та багато іншого.

Електротехнічні лабораторії змонтовано на базі авто Renault. Найближчим часом до АТ «Харківобленерго» надійде ще дві подібні лабораторії. КАЕЛ-5 будуть працювати у Міських електричних мережах, ЕТЛ-35 передадуть високовольтникам.

Агентство Телевидения Новости

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