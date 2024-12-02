Три сучасні пересувні лабораторії поповнили автопарк Харківобленерго

Дві пересувні повірочні лабораторії КАЕЛ-5 та одну ЕТЛ-35 придбано завдяки реалізації запланованих заходів інвестиційної програми АТ «Харківобленерго» на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба Харківобленерго.

Лабораторії КАЕЛ-5 призначено для визначення місць ушкоджень кабельних ліній усіх видів, а також для випробування ізоляції кабелів та інших пристроїв; визначення траси кабельних ліній; топографічного визначення місць ушкодження кабельних ліній; визначення відстані до місця ушкодження високовольтних кабелів напругою 04-10 кВ, тощо.

Лабораторія ЕТЛ-35 – це комплексна пересувна електротехнічна лабораторія, яка може трасувати комунікаційні лінії; знаходити місця пошкодження ізоляції кабелів та багато іншого.

Електротехнічні лабораторії змонтовано на базі авто Renault. Найближчим часом до АТ «Харківобленерго» надійде ще дві подібні лабораторії. КАЕЛ-5 будуть працювати у Міських електричних мережах, ЕТЛ-35 передадуть високовольтникам.

Агентство Телевидения Новости