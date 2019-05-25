Трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву обязал РФ освободить украинских моряков и корабли.

Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда. Об этом объявил председатель трибунала, передает УНН.

"РФ немедленно освободить украинские военные корабли ... и вернуть их в управление украинской стороны", - заявил он.

Судьи трибунала отдали 19 голосов "за".

"19 голосов за 1 против: РФ немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - отметил председатель трибунала.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В свою очередь МИД РФ обвинил Украину в "недобросовестности". В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей "во внутриполитических целях". Также российская сторона считает, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Также 3 мая стало известно, что Россия не будет участвовать в слушаниях по делу об иммунитете украинских кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву, который назначены на 10-11 мая.

Как сообщалось, сегодня в Харькове прошла акция в поддержку украинских моряков, которые находятся в плену у российских военных. Мероприятие состоялось возле ХНАТОБа.

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