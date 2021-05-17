Триста красных лент на площади Свободы: в Харькове прошла акция ко Дню памяти умерших от СПИДа

Ко Дню памяти умерших от СПИДа на площади Свободы прошла акция, цель которой была заставить горожан проходить тестирование. В последнее время, отметили организаторы, о ВИЧ говорят не часто, количество тестирований снижается, в частности, из-за ковида, потому диагноз ВИЧ/СПИД людям устанавливают тогда, когда уже нельзя помочь.

Триста красных лент на площади Свободы. Именно столько харьковчан умерло от СПИДа за последние четыре года, более чем полсотни - только в прошлом году. Вспомнить о них, а также напомнить живым о необходимости заботиться о своем здоровье организаторы акции ко Дню умерших от СПИДа решили таким образом.

Елена Овчинникова, директор БО «ХБФ «Парус»:

Это конкретные люди, это жизни конкретных людей, что мы попытались символизировать инсталляцией. Эти ленточки символизируют потерянную жизнь человека, ушедшего по причине не знания, по причине стигмы и дискриминации, по причине не заботы о своем здоровье.

В Украине, по данным Минздрава, за прошлый год от СПИДа умерло более 2500 человек. 90% из них узнали о своем диагнозе слишком поздно. Хотя при своевременной диагностике в Украине людям с положительным ВИЧ-статусом предоставляется бесплатная терапия, которая позволяет жить долго и даже рожать детей. Поэтому частью акции стала возможность пройти бесплатное тестирование в мобильной лаборатории и получить экспресс-результат.

Дмитрий, участник тестирования на ВИЧ:

Ну каждый же думает, что это его не касается, а еще как касается. Это важно, тем более, ничего не стоит потратить 5 минут, чтобы узнать и понять, какой твой результат.

Медики и соцработники отмечают, волноваться нужно не из-за возможного положительного результата, а потому, что он может быть поставлен поздно, когда терапия уже не поможет. И подчеркивают, пока ВИЧ - это не только болезнь уязвимых категорий, они наоборот чаще всего проходят тестирование, это может коснуться каждого.

Карина Меликян, соцработник МЦ "Альтернатива":

Даже один не защищенный укол или один не защищенный половой акт - может быть уже произошло инфицирование и человек об этом не знал. Тестироваться нужно хотя бы один раз в год, как делаете флюрографию, также челоловек должен знать о своем ВИЧ-стастусе.

Сейчас в области на медицинском учете состоит более 5000 людей с ВИЧ, почти 900 человек позитивный диагноз получили впервые. При этом диагностику прошли менее 2% жителей региона, поэтому говорить сколько реально носителей вируса в регионе трудно.

Агентство Телевидения Новости