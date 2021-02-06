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Триває набір на безкоштовні IT-курси для ветеранів АТО/ООС

Триває набір на безкоштовні IT-курси для ветеранів АТО/ООС

Про це повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія Inform”

На курсах для ветеранів від комп’ютерної компанії IT BRO слухачі зможуть вивчити бази даних, алгоритми та мову програмування SQL.

Навчання відбуватиметься в онлайн-режимі. Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Охочі пройти курс повинні заповнити анкету та мотиваційний лист. Тим, хто пройшов конкурс, надається грант імені Григорія Матяша – героя російсько-української війни, який загинув 2015 року в с. Піски.

Особливістю курсів є те, що на них поєднується теорія із практикою, коли учасники працюють над розробками, спрямовуючи роботу на конкретні проєкти.

Зареєструватися на навчання можна до 7 лютого ц. р. за посиланнями: https://cutt.ly/gkoFvjX та https://cutt.ly/cktGe8d.

Источник: gur.gov.ua

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