Триває робота по відновленню водопостачання в житлових будинках

На даний момент ремонтники його управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» відновлюють аварійні системи у 177 квартирах та на 12 стояках, повідомили в комунальному підприємстві. Без водопостачання після обстрілів знаходиться один будинок, його сьогодні взяли в роботу.

Також бригади Комплексу «Харківводвідведення» щодня виконують понад 37 заявок на профілактичне чищення зовнішніх мереж водовідведення, повідомили в КП «Харківводоканал».

«Незважаючи на воєнний стан та постійні обстріли, виконуємо всі заявки з прочистки зовнішніх систем водовідведення у місті. Під нашим постійним контролем знаходяться місця перебування людей, усі сховища, притулки та метрополітен, лікарні та інші об’єкти, що працюють. Реагуємо на всі заявки, щоб не допустити закупорку стоків та попадання їх у підвали та ділянки довгого перебування харків’ян. Щодня виробничі завдання виконують 9 бригад нашого Комплексу. Першочерговість та підвищену увагу приділяємо оперативній ліквідації закупорок на каналізаційних мережах, щоб не допускати аварійних ситуацій та витікання стоків на вулиці. Слідкуємо, щоб не порушувалося функціонування насосів, що перекачують, перевіряємо їх роботу», – розповів заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» Ігор Вороненко.

За його словами, крім прочистки каналізаційних систем, ремонтники також підтримують та перекачують стоки на ділянках, де залишилися незавершені об’єкти з перекладання зовнішніх мереж водовідведення.

Агентство Телевидения Новости