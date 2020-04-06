Тривають випробування модернізованого дослідного зразка танку Т-72

На полігоні «Десна», що на Чернігівщині, фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танку Т-72, що виготовлений для потреб Збройних Сил України. Випробувальною бригадою інституту здійснюється перевірка основних тактико-технічних характеристик в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації.

На дослідному зразку для використання високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

З огляду на збільшення маси, встановлено потужніший двигун, здійснена заміна елементів ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.

Для покращення захисту в ході бою, вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

Випробування продовжуються, планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння дослідного зразку.

Пресслужба Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Источник: mil.gov.ua

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