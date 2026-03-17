Сегодня 06:35
Трохи ідеологічних нюансів іранського режиму

Чинний голова Вищої ради нац. безпеки Ірану і одна із знакових фігур режиму – Алі Ларіджані, має науковий ступінь доктора із західної філософії.

Він є автором трьох книг, присвячених філософії Канта: перша – "Математичний метод", а також "Метафізика та точні науки" та "Інтуїція та синтетичні апріорні твердження".

Його дочка, Фатеме Ардешир-Ларіджані, працювала доцентом у престижній медичній школі університету Еморі в Атланті, США, викладаючи гематологію та медичну онкологію. Лише у січні 2026 року вона була звільнена через санкції, введені проти членів режиму та їхніх родичів за криваве придушення протестів в Ірані.

Інша важлива фігура в режимі, міністр закордонних справ Аббас Арагчі, має ступінь доктора філософії з політології Кентського університету у Великій Британії. Його докторська дисертація мала назву "Еволюція концепції політичної участі в ісламській політичній думці ХХ століття". Його науковим керівником був Девід Маклеллан, відомий дослідник марксизму.

Спікер Парламенту – Мохаммад Багер Галібаф. Доктор політичної географії Тегеранського університету, автор наукових робіт з адміністрування та урбаністики. Має сертифікат пілота Airbus, отриманий у Франції.

Алі Акбар Велаяті – головний радник аятол з міжнародних справ, колишній міністр закордонних справ і охорони здоров’я. Має ступінь професора медицини, спеціалізувався на інфекційних захворюваннях і мікробіології. У 1970-х проходив стажування у США в університеті Джонса Гопкінса. Має кілька десятків наукових робіт із медицини.

Смішно, але по факту це колишня молодь, що отримала гарну освіту ще за шахських часів; частина навіть повчилася на Заході, а просто потім влилася в режим теократів, підсиливши його стабільність.

Цікаво, що аятоли реформували навіть релігійні установи, такі як семінарія Хаккані, яка є кузнею кадрів режиму. Поруч із вченням про наближення кінця світу та велике мучеництво вивчаються соціологія, політологія, західна філософія та інші світські науки.

Тож Іран – це не Афганістан на стероїдах і навіть не саддамівський Ірак із клановим правлінням. Соціальні ліфти для талановитих технократів завжди працювали добре – аби лише була лояльність до режиму.

(с)Останній Капіталіст

Темы: іран, освіта

Читайте ещё:

Новини одним рядком
Сегодня 06:00    65
Нового іранського аятолу Моджтабу Хаменеї після поранення вивезли на лікування до москви, - кувейтська газета Al Jarida
16.03.2026 09:31    132
«Можно даже сказать, что нам там вообще не место, потому что нам это не нужно. У нас много нефти»
16.03.2026 09:27    127
Трамп пригрозив "заради розваги" знищити головний нафтовий вузол Ірану
16.03.2026 08:30    81
На НАТО може чекати дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть США розблокувати Ормузьку протоку - Трамп
16.03.2026 07:09    80
Іран заявив, що росія та Китай надають Тегерану «військову допомогу»
16.03.2026 06:58    94
Новини одним рядком
16.03.2026 06:00    210
Дешеві дрони — безцінний вплив: як Україна змінює правила ППО
15.03.2026 09:34    155
Новини одним рядком 2.0
15.03.2026 08:40    121
Трамп знав про ризик того, що Іран заблокує Ормузьку протоку. Він все ж пішов на війну
15.03.2026 06:54    196
