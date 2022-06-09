Трохи деталей про ембарго на російську нафту (ІНФОГРАФІКА)

Близько 75% обсягів російської сирої нафти, яку купує ЄС, буде забанено вже на початку грудня. Якщо Німеччина і Польща виконають намір добровільно приєднатися до ембарго в частині трубопроводної нафти, то буде забанено понад 90% обсягів.

Разом з вже чинним ембарго з боку США і Великої Британії, росіяни втратять практично 2/3 свого експортного ринку нафти.

Згадаємо тут, що близько 30-40% доходів російського бюджету - це збори за трьома нафтогазовими податками. З них 80% припадає на нафту, 20% - на газ.

Країни, які отримали і планують скористатися виключеннями - Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Хорватія - відповідають за незначну частину загальних обсягів.

Источник: https://t.me/uawarinfographics/686

Зібрала і написала Aliona Osmolovska

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