Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 77

Трохи деталей про ембарго на російську нафту (ІНФОГРАФІКА)

Близько 75% обсягів російської сирої нафти, яку купує ЄС, буде забанено вже на початку грудня. Якщо Німеччина і Польща виконають намір добровільно приєднатися до ембарго в частині трубопроводної нафти, то буде забанено понад 90% обсягів.

Разом з вже чинним ембарго з боку США і Великої Британії, росіяни втратять практично 2/3 свого експортного ринку нафти.

Згадаємо тут, що близько 30-40% доходів російського бюджету - це збори за трьома нафтогазовими податками. З них 80% припадає на нафту, 20% - на газ.

Країни, які отримали і планують скористатися виключеннями - Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Хорватія - відповідають за незначну частину загальних обсягів.

Трохи деталей про ембарго на російську нафту (ІНФОГРАФІКА)

Трохи деталей про ембарго на російську нафту (ІНФОГРАФІКА)

Трохи деталей про ембарго на російську нафту (ІНФОГРАФІКА)

Трохи деталей про ембарго на російську нафту (ІНФОГРАФІКА)

Источник: https://t.me/uawarinfographics/686

Зібрала і написала Aliona Osmolovska

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

2% українців добре ставляться до росії. 92% - погано (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:52    23
Российская политика разорения Украины за 100 лет не изменилась: разведка рассекретила документ
Сегодня 06:43    44
росія роками готувала своє населення до війни з Україною
Сегодня 06:35    55
Євросоюз виділить 7,25 мільйона євро на розслідування воєнних злочинів рф в Україні
Сегодня 06:26    48
Автоваз возобновил производство и выпустил консервную банку
Сегодня 06:18    76
Как стало много Турции…
Сегодня 04:28    152
Восемь лет назад Борис Немцов достаточно лаконично охарактеризовал Владимира Путина. Всего двумя словами
Сегодня 01:17    188
Оперативна інформація станом на 18.00 08.06.2022 щодо російського вторгнення
08.06.2022 18:50    205
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06
08.06.2022 10:53    190
Берсерки по нужде
08.06.2022 10:45    331
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 