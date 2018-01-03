Трохи вранішніх новин від Деніса П'ятигорця

1. Україна встановила чотирирічний рекорд з видобутку газу. Україна збільшила видобуток природного газу у 2017 році на 4,2% (+838,2 млн куб. м) в порівнянні з 2016-м - до 20,8 млрд.

2. Продажі нових легкових автомобілів в Україні в 2017 році збільшилися на 24,5% в порівнянні з 2016 роком, до 80,271 тис. Одиниць. При цьому в грудні зафіксовано новий посткризовий рекорд - 8,82 тис..

3. Газета USA Today оголосила Росію новою «імперією зла», пославшись на агресивні дії Москви щодо Грузії і України, військову інтервенцію в Сирії і ймовірне втручання в президентські вибори США в 2016 році

4. Конституційний суд (КС) Молдови тимчасово припинив повноваження президента Ігоря ̶ш̶т̶о̶п̶а̶н̶о̶г̶о̶ ̶ Додона у зв'язку з тим, що Додон ̶к̶р̶е̶м̶л̶і̶в̶с̶ь̶к̶а̶ ̶х̶в̶о̶й̶д̶а̶ відмовився затвердити повторно висунутих прем'єром кандидатів на пости міністрів і віце-прем'єрів.

5. Україна в січні-листопаді 2017 року збільшила експорт електроенергії на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – до 4 млрд 707,6 млн кВт-год.

6. У 2017 році в Україні відкрили 71 тисячу компаній та 242 тисячі фізичних осіб підприємців

7. За 10 місяців 2017 року експорт виробів для новорiчних і рiздвяних свят склав $6,1 млн, що на третину більше, ніж за відповідний період 2016 року.

8. Протягом 2017 року до державного бюджету надійшло 1,041 млрд грн від оренди державного майна. Це один з кращих показників за всі роки, протягом яких Фонд передає майно в оренду.

9. В 2017 році енергоблоки Рівненської атомної електростанції виробили максимальну кількість електроенергії за всю історію АЕС.

10. Європейський банк реконструкції та розвитку надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для будівництва колії Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Доброго ранку, Хунта!

Источник: facebook.com

Автор: Денис Пятигорец

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