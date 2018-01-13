Трохи вранішніх новин від Деніса П'ятигорця

1. У Збройних Силах України розпочинають підготовку розрахунків протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin.

2. Кабінет Міністрів на засіданні в середу прийняв рішення про підвищення зарплат учителів з січня. В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме 6,5-8,5 тис. на місяць залежно від категорії.

3. У 2017 році ДП "Завод імені. В.О. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", продав бойових машин на понад 3 мільярди гривень. Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

4. #ІбоНєфіг. Суд міста Яремче Івано-Франківської області оштрафував білоруських туристів за демонстрацію забороненої в Україні "георгіївської стрічки".

5. # ІбоНєфіг2. СБУ провела обшуки в "охоронців" Запорізької єпархії УПЦ МП. Під час обшуків, проведених 11 січня, оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі "патріот Росії", проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

6. # ІбоНєфіг3. Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 12 березня включно утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

7. У штаб-квартирі НАТО пройде фотовиставка про агресію Росії проти України. Відкриття заходу заплановане на вівторок, 16 січня. Автором фотовиставки "Обличчя миру" є військовий фотограф і волонтер Дмитро Муравський.

8. Прем'єр Володимир Гройсман ̶р̶е̶к̶о̶м̶е̶н̶д̶у̶в̶а̶в̶ ̶к̶р̶е̶м̶л̶і̶в̶с̶ь̶к̶о̶м̶у̶ ̶к̶о̶р̶д̶у̶п̶л̶и̶к̶у̶ ̶с̶х̶о̶д̶и̶т̶и̶ ̶н̶а̶х̶є̶р̶ заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом.

9. Військова прокуратура Центрального регіону України домоглась повернення у державну власність нерухомого майна оборонного відомства вартістю понад 30 млн грн

10. Великі платники податків України за 2017 рік перерахували до державного бюджету 250,3 мільярда гривень податків і зборів, що на 13,7%, або 30,3 мільярда гривень більше за показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомив Офіс великих платників податків.

11. Американська компанія SpaceX звернулася до заводу "Антонов" з проханням допомогти в транспортуванні обтічника ракети Falcon 9 з Каліфорнії на мис Канаверал. Про це йдеться в меморандумі між компаніями.

12. Канадська компанія TIU побудувала сонячну електростанцію встановленою потужністю 10,5 МВт у Нікополі Дніпропетровської області.

13. Виробництво автотранспортних засобів в Україні в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тис. одиниць, говориться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

14. Україна з початку 2017-2018 маркетингового року (липень 2017 - червень 2018) перевищила показники експорту олійних культур на 52% - 1,2 млн т.

15. У «Лісову пісню» тепер можна буде погеймити. Американці Colabee Studios захопились українським колоритом і створюють гру за мотивами культового твору.

Доброго ранку, Хунта!

Источник: facebook.com

Автор: Денис Пятигорец

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