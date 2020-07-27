Трубоукладачі "Північного потоку-2" не можуть приступити до робіт через тріску

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в данських водах. Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, передає телерадіокомпанія NDR. Як уточнила в п'ятницю, 24 липня, газета Die Neue Zürcher Zeitung, відновитися роботи зможуть тільки після закінчення цього періоду - орієнтовно, у вересні.

Будівництво "Північного потоку-2" на даний час припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Російський трубоукладач "Академік Черський", який має відновити будівництво газогону, прибув з Находки в німецький порт Мукран на острові Рюген ще в травні. Однак через те, що роботи ведуться в районі, де під час Другої світової війни було затоплено безліч боєприпасів, судну був необхідний спеціальний дозвіл, оскільки роботи можливі лише зі стоянкою на якорі. На початку липня влада Данії схвалили завершення проєкту з якірним позиціюванням, однак приступити до прокладання "Академік Черський" не зміг - на цей раз з природоохоронних міркувань.

Другий трубоукладач "Фортуна", якому Данія дозволила добудовувати "Північний потік-2", 9 липня пішов під завантаження в німецький порт Росток. Через данські води на південний схід від острова Борнхольм повинні бути прокладені останні 120 кілометрів газопроводу.

Санкції США проти "Північного потоку-2"

20 липня палата представників Конгресу США проголосувала за поправку, що передбачає запровадження санкцій щодо компаній, які допоможуть завершити будівництво газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Пізніше держсекретар США Майк Помпео відвідав Данію. Під час зустрічі з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксон він ще раз застеріг європейські компанії від допомоги РФ в завершенні будівництва трубопроводу.

"Північний потік-2" має бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб.

Утім, США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу. Берлін натомість вбачає у "Північному потоці-2" економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетики.

Источник: dw.com

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