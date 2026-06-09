кремлівські чиновники вирішили задіяти в «розбудові сучасної росії» абсолютно всі наявні трудові резерви. Уповноважена зі справ дитини в москві ольга ярославська виступила з ініціативою повернутися до радянської практики літніх трудових таборів для неповнолітніх. За її словами, це «оздоровить» підлітків і допоможе їх задіяти влітку. Особливо це стосується дітей, чиї батьки не спроможні оплатити повноцінний відпочинок. «Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти», – резюмує посадовиця.

Соціально-економічна ситуація в країні не дає можливості понад 50% росіянам у 2026 році дозволити собі повноцінний відпочинок. За результатами досліджень, 55% опитаних проведуть відпустку на природі, і лише 7% планують мандрівки країною, а 6% – поїдуть за кордон. За індексом Джіні соціальна нерівність на рф зростає третій рік поспіль і сягнула рекордних 0,422 (за шкалою від 0 до 1). Тож питання дитячого відпочинку для більшості російських родин і справді є проблемним.

Ініціатива ярославської повністю копіює радянський досвід залучення школярів до збирання врожаю в колгоспах. Цьогоріч агропромисловий комплекс рф якраз зіткнувся з рекордним кадровим голодом — профільні міністерства констатують дефіцит на рівні 250–300 тисяч працівників. Нестача робочої сили в секторі щороку становить 30–40% і продовжує поглиблюватися через відтік кадрів в інші галузі, зокрема на оборонні підприємства та війну.

Залучення дітей до робіт у сільському господарстві може стати черговим кроком кремля в системних пошуках додаткової, бажано безоплатної, робочої сили. Очільник мінекономрозвитку рф максим рєшєтніков уже оголосив проєкт із працевлаштування пенсіонерів.

Джерело: szru.gov.ua

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