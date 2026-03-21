ТУ БЕБ у Львівській області передало військовим автомобіль та причіп, вилучені на підтримку українських захисників

Територіальне управління БЕБ у Львівській області передало одній із військових частин автомобіль та причіп, вилучені під час розслідування економічних правопорушень.

➡️Зокрема, під час розслідування одного з проваджень правоохоронці вилучили причіп, який використовувався для незаконного переміщення товарів.

В іншому провадженні було вилучено автомобіль, який ввезли на територію України під виглядом гуманітарної допомоги із поданням недостовірних відомостей для отримання податкових пільг.

Вилучені під час слідства транспортні засоби після оформлення процесуальних рішень спрямовано на потреби оборони.

Загалом протягом останніх двох місяців на потреби ЗСУ спрямовано кошти на суму 665 тис. грн, а також передано вилучене майно загальною вартістю 645 тис. грн.

Кожен вилучений ресурс може стати додатковою підтримкою для наших захисників. Саме тому БЕБ приділяє цьому напряму особливу увагу та забезпечує системну передачу відповідного майна військовим.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10639

Новости портала «Весь Харьков»