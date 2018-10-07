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Тука назвал условие для примирения народов Украины и России

Тука назвал условие для примирения народов Украины и России

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не исключает возможного примирения между Россией и Украиной при наличии "обоюдного желания", сообщает Главред.

По словам Георгия Туки, отношения между странами могут со временем наладиться, поскольку в России далеко не все граждане поддерживают политику нынешнего лидера.

"Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен", - сказал он.

Чиновник добавил, что возобновление отношений возможно только в случае реального желания со стороны России.

В противном случае страны будут только отдаляться.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ато

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