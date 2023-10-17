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Туреччина не ратифікує заявки Швеції на вступ до НАТО цього місяця
Туреччина, швидше за все, не розглядатиме ратифікацію заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) цього місяця, оскільки Анкара воліє побачити ознаки підтримки США її запиту на купівлю літаків F-16.
Про це в понеділок, 16 жовтня, повідомила з посиланням на два неназваних джерела інформагенція Reuters.
Нагадаємо, ще на липневому саміті НАТО в Вільнюсі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надіслати заявку до парламенту Туреччини для ратифікації, коли той знову запрацює в жовтні.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17249