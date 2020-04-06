Турецькі лікарі провели успішні випробування вакцини від коронавірусу

Найближчим часом її перевірять на людях

У Туреччині відбулися успішні випробування вакцини від COVID-19 на тваринах.

Про це розповів професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеш Кара у Twitter.

Він пояснив, що тваринам вводили вакцину через спеціальні мікроголки на лейкопластирі.

Зазначається, що після введення вакцина дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл.

"Тепер прийшов час перевірити, чи захистить вона людей від хвороби", - додав він.

Источник: zik.ua/

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