Тысяча за вакцинацию: как пожертвовать ее на нужды армии

Тысяча гривен, которую украинцы получают за вакцинацию от коронавируса, теперь может быть потрачена и на поддержку украинской армии.

Напомним, ранее «тысячей Зеленского» разрешили платить за коммуналку пенсионерам. А теперь программа дает возможность направить эти средства и в помощь ВСУ.

«На сайте этого ветеранского бизнеса каждый желающий может приобрести сертификат на сумму ковид-помощи от государства, а издательство (Марка Мельника – ред.) переводит эту сумму «Вернись живым» на приобретение мобильных комплексов наблюдения», – сообщила благотворительная организация «Повернись живим».

Кроме помощи «Вернуться живым», деньги от программы єПідтримка можно также направить в медицинское подразделение «Госпитальери» или предоставить защитникам на передовой книгами.

«Призываем продолжать вкладывать «ковидную тысячу» в самое главное – собственную безопасность и спасение жизней украинских солдат. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке: https://bit.ly/3oumhbu«, – резюмирует организация.

Напомним, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский объявил о выделении 1 тыс. грн каждому украинцу, который получил две дозы антиковидной вакцины.

Деньги можно потратить на абонементы в спортзалы, посещение театров, кинотеатров, приобретение билетов для путешествий внутри страны и др. Это делается в рамках программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.

19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дия, которая предусматривает выплату тысячи гривень за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк. Затем присоединились еще несколько банков, в частности, ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

В январе 2022 Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен для украинцев в возрасте 12-18 лет в рамках программы єПідтримка, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Источник: УНИАН

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