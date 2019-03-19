Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:28
Просмотров: 160

Юлия Светличная опубликовала декларацию за 2018 год

Юлия Светличная опубликовала декларацию за 2018 год

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная опубликовала декларацию о доходах за 2018 год.

Декларация главы ХОГА размещена на сайте НАПК.

Согласно данным, указанным в документе, Светличная имеет две квартиры в Харькове площадью 32,7м и 47,1 метра.

Также в собственности у чиновницы имеется недостроенный гараж и автомобиль Peugeot 2014 года выпуска.

Что касается зарплаты главы обладминистрации, то за минувший год она получила 214 710 гривен.

Также в декларации указан подарок Юлии Светличной от ее мамы в размере 261 560 гривен.

Кроме того, в валюте наличными чиновница хранит 20 тысяч долларов, 7 тысяч евро и 100 тысяч гривен.

На счетах у нее – 358 долларов,  94 евро и 29 гривен.

По сравнению с декларацией, поданной в прошлом году, сбережения главы ХОГА выросли почти на 250 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 