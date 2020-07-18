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«Юнаки віком 18-19 років можуть бути призвані на строкову службу лише за власним бажанням, що підтверджується письмовою заявою» — Міністр оборони

«Юнаки віком 18-19 років можуть бути призвані на строкову службу лише за власним бажанням, що підтверджується письмовою заявою» — Міністр оборони

На цьому сьогодні, 17липня, наголосив Міністр оборони України Андрій Таран під час “Години запитань до Уряду” у Верховній Раді України.

– Відповідним Указом Президента України, а також розпорядженням Уряду призов перенесено на травень-липень, триватиме він до 31 липня. Громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на військову строкову службу лише за власним бажанням, що підтверджується письмовою заявою, – зазначив Андрій Таран.

Очільник оборонного відомства наголосив, що Міністерство оборони України спільно з Міністерством освіти надало роз’яснення щодо порядку призову на строкову службу молодих людей, які закінчують навчання за програмою “бакалавр” і виявили бажання навчатися за програмою “магістр”. Відповідна інформація та доручення Генерального штабу вже доведені до військових комісаріатів, керівників обладміністрацій та райдержадміністрацій, керівництву обласних та районних держадміністрацій, військовим комісаріатам. Місцевим органам освіти та науки, закладам освіти рекомендовано надавати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

– Всі бажаючі продовжити навчання за програмою “магістр”, надають до військкоматів відповідні документи від навчальних закладів, що і стане підставою для відтермінування призову до осені 2020 року. У випадку виникнення якихось проблемних ситуацій Міністерство оборони України пропонує звертатися на “гарячу лінію”, – наголосив Міністр оборони України.

Він також додав, що кожен випадок порушення прав здобувачів освіти ретельно розглядається і винуватці будуть притягнуті до відповідальності.

Источник: mil.gov.ua

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