ЮНЕСКО внесло ще два українських об'єкти до переліку пам'яток, які перебувають під посиленим захистом

ЮНЕСКО зарахувало національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та Одеський літературний музей до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Так, під час засідання ЮНЕСКО розглядало питання міжнародної підтримки України, охорони та ретроспективної інвентаризації культурних цінностей, що внесені до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Члени організації висловили солідарність з українським народом та глибоку стурбованість через цілеспрямоване знищення культурного сектору російськими військами.

МКСК також закликало встановити міжнародно-правову відповідальність за руйнування культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом.

«Це необхідно зробити не лише для України, а й заради дотримання принципів міжнародного права та збереження спільної світової спадщини», — зазначила заступниця міністра культури Анастасія Бондар.

Раніше до такого списку ЮНЕСКО вже було внесено 25 об’єктів культурної спадщини України.

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ЮНЕСКО вперше в своїй історії застосує спецмоніторинг і почне з харківського Держпрому

Організація ЮНЕСКО ухвалила застосування в екстреному порядку механізму "спеціального моніторингу" (ad hoc monitoring) щодо Будинку Державної промисловості у Харкові. Будівля постраждала внаслідок російських обстрілів 28 жовтня та 8 листопада цього року.

У відомстві пояснили, що це дозволить належним чином зафіксувати пошкодження об'єкта, скоординувати заходи з його відновлення та мати докази для подальшого притягнення росії до відповідальності. Україна стала першою країною, де ЮНЕСКО застосує цей механізм.

Джерело: hromadske.ua, https://t.me/ukrpravda_news/54463

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