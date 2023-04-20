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ЮНІСЕФ та КП «Харківводоканал» підписали меморандум про співпрацю

ЮНІСЕФ та КП «Харківводоканал» підписали меморандум про співпрацю

КП «Харківводоканал» та Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні підписали меморандум про співпрацю.

В рамках угоди ЮНІСЕФ до кінця року забезпечить потреби підприємства у матеріалах, необхідних для очищення води. Зокрема, профінансує закупівлю хімічних реагентів майже на 100 млн грн. Завдяки цьому в будинки харків’ян і надалі подаватимуть якісно очищену воду.

«Допомога, яку нам надає ЮНІСЕФ, дуже важлива. У найважчі моменти війни вони підставили нам плече і досі допомагають вирішувати проблеми, які постають перед нашим підприємством і від яких залежить життєзабезпечення міста Харкова», – наголосив генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов.

Як зазначив директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак, співпраця з організацією розпочалася у перші місяці вторгнення рф в Україну.

«ЮНІСЕФ допомагає із постачанням реагентів і критично важливого обладнання. Це витратні матеріали, комплектуючі, електрообладнання, генератори», – розповів Тарас Грущак.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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