В 2014 году ГРУ организовало «тотальное пропагандистское наступление»

ГРУ РФ в 2014 году запустило в интернете целую кампанию, чтобы организовать «народный референдум» и дестабилизировать ситуацию в стране в целом. The Washington Post со ссылкой на секретный отчет российского ведомства сообщает о множестве фейковых аккаунтах и группах с аудиторией в сотни тысяч.

«Их цель состояла в том, чтобы влиять на ключевых лиц, принимающих решения, и на широкую общественность, чтобы проложить путь к российским военным действиям, которые были начаты 27 февраля с захватом здания крымского парламента вооруженными людьми, согласно секретному докладу ГРУ, полученному The Washington Post. В конечном итоге Крым был аннексирован Россией», - описывает издание основную цель развернутой россиянами кампании.

Массово активировались фейковые аккаунты сразу после бегства Януковича. Одной из первых таких записей был комментарий от 22 февраля 2014 года, от аккаунта «Иван Галицин», оставленный к статье о Юлии Тимошенко в британской газете. «В Украине произошел переворот», - писал Галицин на английском. "Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда нас сместили вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты пришли к нам снова через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу этого будущего для Украины", - говорилось в сообщении.

Для проведения операции ГРУ Генштаба РФ выбрало около 30 украинских групп в социальных сетях и 25 английских изданий. Спецслужбы изображали обычных украинских граждан и оставляли комментарии, нацеленные на то, чтобы «вызывать негодование пророссийских жителей Украины».

Одновременно с захватом здания крымского парламента ГРУ создало группы в Facebook и ВК, чтобы манипулировать информацией и побудить крымчан поддержать отделение от Украины. Для россиян, которые использовали фейковые аккаунты, была создана методичка. Один из её пунктов гласил, что необходимо использовать фотографию реального человека, но не свою собственную – советовали брать фото со слабоактивных аккантов в соцсетях. На этом и погорели – упомянутый выше аккаунт «Иван Галицин» (весьма активного на англоязычных сайтах в 2014 году) был снабжен фотографией Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме США за контрабанду наркотиков.

Также The Washington Post сообщает, что ГРУ использовало платные объявления на Facebook, чтобы повысить популярность своих групп. И это принесло свои результаты – только за 27 февраля группы получили почти 200 000 просмотров на Facebook. Издание подчеркивает, что аналогичную схему для внедрения необходимых настроений среди избирателей в США россияне использовали во время президентских выборов 2016 года.

Источник: petrimazepa.com

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