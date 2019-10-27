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В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА

Статистическая организация Европейской Комиссии сообщила, что в 2018 году 526,9 тысячи украинцев получили первое разрешение на проживание в Евросоюзе, 78,5% из них выдала Польша. Почти 65% граждан Украины переселились в ЕС с целью трудоустройства.

В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА

Аналогичные разрешения получили 206 тысяч китайцев (около половины - в Великобритании), 197 тысяч индийцев (38% - в Великобритании), 174 тысячи сирийцев (более 70% - в Германии), 138 тысяч белорусов (в основном - в Польше), 127 тысяч марокканцев (45% - в Испании), 120 тысяч американцев, 88 тысяч бразильцев , 80 тысяч турков, 75 тысяч россиян.

В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ес, Украина

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